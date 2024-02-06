Мизулина призвала ограничить публикации о скулшутинге

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Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о необходимости ограничить публикации в СМИ информации, связанной с нападениями на школы и вузы, сообщает ЕАН. По информации издания, в ходе лекции для студентов в Уральском федеральном университете общественный деятель призвала дозированно давать подобную информацию.

Недопустимо обсуждать темы, связанные с нападениями на школы и суицидами. <...> Информация об этом должна быть закрыта или дозирована новостными сюжетами. Но Telegram-каналы и СМИ делали хайп на теме. Они не понимают своей ответственности, — подчеркнула Мизулина.

Она высказала мнение, что публикуемые в СМИ видео и фотографии с места нападений лишний раз провоцирует тех, кто задумывается о совершении таких преступлений. Кроме того, глава «Лиги безопасного интернета» назвала недопустимыми для публичного обсуждения темы суицида.

Ранее Мизулина оценила вероятность полной блокировки VPN-сервисов в России. По ее мнению, введение такого ограничения невозможно, так как любой человек с необходимыми знаниями способен создать собственный прокси-сервер. В то же время она выразила надежду, что с 1 марта Роскомнадзор станет более жестко подходить к блокировке существующих сервисов.