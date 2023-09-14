Митволь рассказал о покушении на жену во время его пребывания в СИЗО

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Олег Митволь

Обвиняемый в мошенничестве при строительстве красноярского метро экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заявил на заседании Железнодорожного районного суда, что четырежды стал потерпевшим во время ареста, а на его супругу было совершено покушение, сообщает KP.RU. По словам бывшего чиновника, в ноябре 2022 года его супругу толкнули под машину, а спустя некоторое время, когда его жена с дочкой ехали в автомобиле, грузовик столкнул их с дороги.

Есть определенные подробности уголовного дела, которые могут напрямую влиять на безопасность моей дочери и жены, — сказал Митволь.

Он добавил, что все его не арестованные деньги были украдены, а также заявил об уголовном деле о попытке хищения его имущества.

Митволь является фигурантом дела о хищении 900 млн рублей, которые были выделены связанной с ним проектной организации на строительство метрополитена в Красноярске. Он был задержан в июне 2022 года сотрудниками ФСБ в столичном аэропорту Внуково, откуда собирался лететь за границу. Первоначально суд арестовал Митволя до 24 июля того же года, после чего срок содержания под стражей неоднократно продлевался. 2 февраля 2023 года Митволь был госпитализирован из СИЗО в тюремную больницу.

8 сентября Центральный райсуд города Красноярска приговорил экс-министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова к трем годам и двум месяцам колонии общего режима по делу о строительстве красноярского метро. Его признали виновным в превышении служебных полномочий.