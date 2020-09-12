Митрополит РПЦ призвал россиян не мешкать с вакцинацией от СOVID-19

https://static.news.ru/photo/e6624b90-f4f9-11ea-a01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Россиянам не следует медлить с прививкой от коронавируса, чтобы не подвергаться мучениям, который испытывают заболевшие. Такого мнения придерживается глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться или стоит ли ждать, я говорю, что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше, — сказал священнослужитель в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит признал, что существует риск побочных эффектов от вакцины, однако он минимален. На короткое время человек может почувствовать повышение температуры, сонливость, слабость. Однако страдания, которые испытывают заразившиеся коронавирусом, гораздо тяжелее.

Поэтому риски несопоставимы. И конечно, я рекомендую тем, кто может, как можно скорее привиться, — подчеркнул священнослужитель.

Ранее NEWS.ru писал, что 45,6% россиян не собираются делать прививку от коронавируса. Ещё 18,6% планируют отложить решение этого вопроса до следующего года. По словам специалистов, основной причиной появления коронаскептиков является отсутствие заболевших в их непосредственном окружении.