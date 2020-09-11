Почти половина россиян не хотят делать прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ae74ce00-f43c-11ea-9fa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

45,6% россиян не собираются делать прививку от COVID-19. Ещё 18,6% планируют подождать до следующего года и принять решение позже, следует из опроса, проведённого дирекцией по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ.

Сразу обратиться за вакциной хотят 13,2% респондентов, через несколько месяцев сделают это 4,6%, передаёт ТАСС. Ещё 18% участников исследования затруднились с ответом.

9,1% граждан совсем не собираются обращаться к медикам при появлении симптомов коронавируса или гриппа, 22,4% сделают это только при критических случаях, которые будут угрожать их жизни.

По данным учёных, за лето россияне практически полностью вышли из режима самоизоляции. При этом они продолжают массово соблюдать профилактические меры.

Снижается не только оценка опасности коронавируса, но и уверенность в возможной победе над вирусом в течение месяца: население начинает понимать, что вирус не исчезнет и придётся жить с ним. Продолжает численно расти доля коронаскептиков, которые не признают существование вируса либо не видят в нём опасности, — отметили авторы исследования.

Основной причиной появления скептиков становится отсутствие заболевших в их окружении.

Почти 80% родителей школьников негативно оценивают дистанционное обучение и считают очное образование важным для детей. Только 15,18% опрошенных уверены, что открытие школ и вузов может повлечь за собой вторую волну коронавируса.

В качестве основных причин возможного возникновения второй волны россияне называют открытие границ (45,3%) и массовый отдых на курортах (42,65%). 47,55% россиян уверены, что следует закрыть границы при росте случаев заболевания, ещё 20% считают, что сейчас Россия находится в начале новой волны.

Исследование проводилось с 5 по 7 сентября через Интернет среди девяти тысяч взрослых россиян.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 августа заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, которую якобы уже опробовала на себе одна из его дочерей. Препарат «Гам-Ковид-Вак» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ), хотя разработка прошла лишь два из необходимых по международным стандартам трёх этапов испытаний. Ранее на это указывала Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко.