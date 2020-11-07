Митрополит Иларион предложил запретить карикатуры, оскорбляющие верующих

https://static.news.ru/photo/46535894-2111-11eb-ac7d-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Иларион Фото: hilarion.ru

Оскорбляющие чувства верующих карикатуры являются не выражением свободы слова, а проявлением религиозной нетерпимости, поэтому их публикацию и распространение следовало бы запретить, как и оскорбительные изображения основателей любых религий. Такое мнение высказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Оскорблять чувства верующих недопустимо. Подобного рода карикатуры, которые публикуются и распространяются, которые показывают школьникам, действительно оскорбляют чувства миллионов приверженцев ислама. Надо эти карикатуры запретить. Это не выражение свободы слова, как думают некоторые во Франции, а проявление религиозной нетерпимости, — сказал в эфире телеканала «Россия 24» священнослужитель, комментируя последние события во Европе.

Иерарх добавил, что следует воздерживаться от жестов, которые могут вызывать у верующих тех или иных религиозных конфессий недовольство и спровоцировать противостояние.

Митрополит Иларион подчеркнул, что никакая религиозная традиция не призывает к ненависти. По его словам, религии призывают верующих к тому, чтобы люди жили в мире и согласии друг с другом. Он выразил мнение, что в России накоплен прекрасный опыт такого сосуществования разных религиозных традиций, которым можно делиться с другими странами.

Теракты в Европе начались после того, как в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока.

В конце октября во французском Авиньоне злоумышленник набросился с ножом на полицейских. Это случилось спустя два часа после нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце, в результате чего погибли три человека.

А 2 ноября группа неизвестных открыла стрельбу возле синагоги в Вене. Сообщалось о четырёх погибших и 15 раненых. Власти страны считают случившееся террористическим актом. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. В Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границе, писал NEWS.ru.