https://static.news.ru/photo/73c5f4d4-c0d8-11e9-ac17-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/kprfkrasnoyarsk24

Коммунисты организовали митинги за честные выборы в ряде российских регионов.

Так, акция «За честные и чистые выборы», которую собрало региональное отделение партии КПРФ, состоялась в Вологде на улице Воровского и продлилась около двух часов.

По данным пресс-службы УМВД по Вологодской области, участниками митинга стали 35 человек.

Нарушений общественного порядка в ходе митинга допущено не было, — отметили в ведомстве.

Один из организаторов мероприятия, первый секретарь вологодского обкома КПРФ Александр Морозов, сообщил, что по их подсчётам, на акцию пришли примерно 100 человек.

Санкционированный митинг по инициативе краевого комитета КПРФ также прошёл в Красноярске на площади Юности. Он собрал около 100 членов и сторонников партии.

Сегодня всё прошло спокойно, без инцидентов, за нами наблюдали много сотрудников полиции, в том числе высокопоставленные, относились к нам уважительно, — рассказал второй секретарь крайкома КПРФ Александр Амосов.

По его словам, 8 сентября планируется организовать ещё одну акцию «За честные выборы» и за допуск к ним оппозиционных кандидатов, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что участниками согласованной акции КПРФ, которая проходит на проспекте Сахарова в Москве, являются около четырёх тысяч человек. В числе участников митинга, наряду с лидером партии Геннадием Зюгановым и членами руководства КПРФ, депутаты Госдумы, политики и общественники.