Мишустин заявил о выявлении «омикрона» почти по всей России

Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы уже практически во всех субъектах РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, передаёт пресс-служба правительства. Он отметил, что кабмин направит порядка 400 млн рублей на исследование штаммов инфекции.

Новый штамм «омикрон» выявлен практически во всех субъектах Российской Федерации, — сказал Мишустин.

Он добавил, что в условиях роста нагрузки на систему здравоохранения важно оперативно выявлять заболевание и продолжать изучать циркулирующие штаммы. В связи с этим кабмин выделит около 400 млн рублей на генетический анализ вариаций COVID-19. Кроме того, средства направят на закупку реагентов и расходников, необходимых для определения штамма.

2 февраля в России был зафиксирован очередной рекорд по числу выявленных заражений коронавирусом — 141 883 случая за сутки. Предыдущий максимум был отмечен 1 февраля и составлял 125 836 случаев. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 12,1 млн человек.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, около 80% случаев коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге вызваны штаммом «омикрон», остальные 20% случаев приходятся на «дельта»-штамм, при котором заболевание протекает тяжелее.