Глава Роспотребнадзора назвала долю заражений «омикрон»-штаммом в городах

Около 80% случаев коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге вызваны штаммом «омикрон», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости. Остальные 20% случаев коронавируса приходятся на «дельта»-штамм, при котором заболевание протекает тяжелее.

Если говорить об «омикроне», <...> то, конечно, он очень быстро распространяется в больших городах — Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов — это «омикрон», — сказала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в ходе мутации коронавирус утратил способность проникать в лёгочную ткань. Именно поэтому новый штамм «омикрон» преимущественно поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжёлого течения болезни. Однако нельзя исключать, что он не восстановит свою способность в будущем, и в сложившейся ситуации по-прежнему важно соблюдать все необходимые меры.

До этого Попова сообщила, что в настоящее время в России не идёт речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу. По её словам, несмотря на рост заболеваемости, в стране используются отработанные противоэпидемические меры.