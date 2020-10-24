Мишустин утвердил список пунктов для въезда в Россию по электронной визе

https://static.news.ru/photo/ac88b1f6-16a6-11eb-87e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала 2021 года иностранцы смогут въехать в Россию по электронной визе без региональных ограничений по месту пребывания. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень из 29 пунктов пропуска, через которые в страну можно будет попасть таким образом.

В списке 29 пограничных пунктов. Среди них оказались международные аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Самары. Среди морских погранпунктов значатся порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино (Приморский край). В перечень попали шесть автомобильных пунктов в Калининградской области и по одному в Ленинградской и Псковской областях. Ивангород в Ленинградской области числится как автомобильный и пешеходный пункт пропуска одновременно.

Пресс-служба кабмина отмечает, что список будет дополняться новыми позициями по мере поступления на погранпункты необходимого оборудования. В правительстве напомнили, что пилотный проект по введению электронных виз проходил с 2017 года и имел ряд ограничений. Иностранцы могли попадать в страну через пункты пропуска в Санкт-Петербурге, Калининградской и Ленинградской областях и Дальневосточном федеральном округе и обязаны были оставаться в пределах этих регионов. С 2021 года с электронной визой можно будет путешествовать по всей России. Срок пребывания в стране по этому документу увеличен с 8 до 16 дней.

Ранее правительство опубликовало перечень стран, граждане которых смогут воспользоваться электронной визой. Как писал NEWS.ru, в список вошли 52 государства. Во время пилотного этапа среди этих стран был Катар, но с февраля 2020 года между РФ и Катаром действует безвизовый режим.