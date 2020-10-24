Мишустин утвердил премии в области науки и техники

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил присуждение премий правительства 2020 года в области науки и техники.
По данным пресс-службы кабмина, лауреатами стали 133 человека, в числе которых 13 академиков и два члена-корреспондента РАН.
Наградой, в частности, отмечены работы, связанные с системами автоматического пожаротушения, защитой цифровых сетей, оптимизацией процессов в лёгкой промышленности, методиками лечения отдельных заболеваний, — говорится в сообщении.
Также Мишустин подписал распоряжение о премиях в области науки и техники для молодых учёных. Их присудят 25 специалистам в возрасте до 35 лет за работу в области производства бесшовных труб, диагностики нефтепроводов, обеспечения надёжности гидротехнических сооружений.
Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин подписал документ, расширяющий перечень не облагаемых налогом премий в области науки и культуры. В список добавили 13 наград.
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