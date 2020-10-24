Мишустин утвердил премии в области науки и техники

https://static.news.ru/photo/02788d60-15db-11eb-bac3-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: premier.gov.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил присуждение премий правительства 2020 года в области науки и техники.

По данным пресс-службы кабмина, лауреатами стали 133 человека, в числе которых 13 академиков и два члена-корреспондента РАН.

Наградой, в частности, отмечены работы, связанные с системами автоматического пожаротушения, защитой цифровых сетей, оптимизацией процессов в лёгкой промышленности, методиками лечения отдельных заболеваний, — говорится в сообщении.

Также Мишустин подписал распоряжение о премиях в области науки и техники для молодых учёных. Их присудят 25 специалистам в возрасте до 35 лет за работу в области производства бесшовных труб, диагностики нефтепроводов, обеспечения надёжности гидротехнических сооружений.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин подписал документ, расширяющий перечень не облагаемых налогом премий в области науки и культуры. В список добавили 13 наград.