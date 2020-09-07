Мишустин считает, что добиться успеха можно в любом российском посёлке

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Для того чтобы добиться успеха, необязательно ехать в столицу. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на мероприятии конкурса управленцев «Лидеры России».

По словам премьера, «в любом регионе, в каждом городе и посёлке вы можете проявить себя», именно о таком социальном лифте, который распространялся бы на всю страну, говорил президент Владимир Путин.

Обращаясь к управленцам, он также отметил важность реализации их опыта и практики во всех уголках страны, чтобы «жизнь в России становилась лучше и комфортнее». Мишустин добавил, что «сильная Россия — это не сильный и богатый центр, а крепкие и успешные регионы».

Ранее Михаил Мишустин признался, что сейчас для него наставником является президент Владимир Путин. По словам политика, для него Путин — это человек, с которым он может посоветоваться 24 часа в сутки, довериться, писал NEWS.ru.