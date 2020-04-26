Мишустин продлил срок действия сертификатов на жильё для молодых семей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продлил на два месяца сроки действия и подачи сертификатов для молодых семей на приобретение или строительство жилья.
Постановление премьер-министра
Также постановление уточняет, что его положения применяются в отношении свидетельств, выданных после 1 февраля 2020 года, и до вступления в силу самого постановления.
Как писал NEWS.ru, 26 апреля Мишустин подписал постановление, утверждающее порядок предоставления субсидий туроператорам, пострадавшим от коронавирусной пандемии.
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