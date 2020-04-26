Мишустин продлил срок действия сертификатов на жильё для молодых семей

https://static.news.ru/photo/7bc9cdbc-87da-11ea-aa25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продлил на два месяца сроки действия и подачи сертификатов для молодых семей на приобретение или строительство жилья.

Постановление премьер-министра опубликовано на сайте кабмина. Согласно документу, срок действия свидетельства о праве на получение финансовой помощи составляет не более девяти месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Также постановление уточняет, что его положения применяются в отношении свидетельств, выданных после 1 февраля 2020 года, и до вступления в силу самого постановления.

Как писал NEWS.ru, 26 апреля Мишустин подписал постановление, утверждающее порядок предоставления субсидий туроператорам, пострадавшим от коронавирусной пандемии.