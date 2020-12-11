Мишустин поручил принять меры для стабилизации цен на базовые продукты

https://static.news.ru/photo/8da524ca-3bdd-11eb-ab2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству экономического развития разработать до 21 декабря предложения по созданию системы отслеживания цен на базовые продукты.

Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в Правительство Российской Федерации предложения: по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары, включая параметры такой системы, и содержащую данные из разных источников, в том числе из Росстата и ФНС России, — говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Мишустин также поручил Минпромторгу, Минсельхозу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ежедневно отчитываться о соответствии нормам цен на социально значимые товары.

На заседании по экономическим вопросам 9 декабря президент РФ Владимир Путин сказал, что в магазинах на территории России выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавирусной инфекции нового типа здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

Ранее необоснованный рост цен был зафиксирован на базовые продукты, в том числе сахар, который подорожал на 71,5%, на подсолнечное масло цены поднялись на 23,8%, мука и хлеб выросли в цене на 12,9 и 6,3% соответственно.

Как сообщал NEWS.ru, Генеральная прокуратура начала проверку в связи с ростом цен на продукты первой необходимости.