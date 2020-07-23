Мишустин заявил о необходимости инвестиций в туристическую инфраструктуру

https://static.news.ru/photo/0bdd42fc-ccc9-11ea-9c6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин ответил на вопрос, стоит ли для поддержки туристической отрасли России «придержать открытие границ» (их закрыли из-за пандемии). По мнению главы правительства, лучше для этой цели заняться улучшением инфраструктуры.

Лучше создать условия для отдыха в своей стране, чем закрывать искусственно границы. Необходимы инвестиции соответствующие в инфраструктуру, в дороги, в коммуникации, для того чтобы газ, вода, всё необходимое было для комфортного провождения, так или иначе, отдыха, — сообщил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24».

Премьер надеется на то, что благодаря этим усилиям людям будет предоставлена возможность выбирать, где отдыхать.

Я надеюсь, что они выберут Россию, — добавил Мишустин.

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин объявил о программе поддержки внутреннего туризма в этом году. Путешественникам, купившим туры по России длительностью от 5 дней, вернут часть их стоимости. Сумма компенсации будет варьироваться от 5 до 15 тысяч в зависимости от стоимости тура (он должен быть от 25 000 рублей).

На выплату компенсаций бюджет выделяет 15 млрд рублей. Власти считают, что это приведёт к росту поездок по стране и поможет поддержать испытывающую из-за пандемии коронавируса трудности туротрасль. До этого туркомпании запустили чартеры по направлениям России, в которых массовые путешествия не развиты. Ростуризм рассчитывает на два миллиона поездок в такие регионы. В их число вошли Бурятия, Хакасия, Алтай и Калининградская область.

При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне сократили расходы на отдых в 2020 году на 20%. По статистике специалистов РСТ, число туристов сократилось на 30%, писал NEWS.ru.