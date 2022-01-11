Миронов рассказал, почему запросил проверку законности приватизации

В первую очередь необходимо проверить законность приватизации в 1992–1996 годах стратегических и системообразующих предприятий, так как многие из них переданы в частную собственность решением региональных властей в обход действующего на тот момент законодательства, сообщил NEWS.RU председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. Накануне он обратился с соответствующей просьбой к Генпрокурору Игорю Краснову. Поводом стала ситуация вокруг Соликамского магниевого завода в Пермском крае, в законности приватизации которого усомнилась Генпрокуратура.

Считаю, что в первую очередь нужно проверять законность приватизации стратегических и системообразующих предприятий, которые в те годы становились частными с разрешения региональных властей, хотя решение об этом с точки зрения законодательства должно было приниматься на уровне Правительства Российской Федерации, — сказал Миронов.

По мнению парламентария, большое количество предприятий, оказавшихся во владении частных лиц в 90-е годы, должны были оставаться в собственности государства. Он выразил надежду, что незаконных собственников привлекут к ответственности.

Надеюсь, что результаты проверки приведут к серьёзным юридическим последствиям, и людям, которые в своё время хапнули государственную и народную собственность, если при проверке осуществления приватизации будут обнаружены нарушения законодательства, придётся ответить за свои поступки 30-летней давности и вернуть всё государству, — подчеркнул Миронов.

В октябре Генпрокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Пермского края. Надзорное ведомство попросило истребовать в пользу государства 89,5% акций АО «Соликамский магниевый завод», принадлежащих четырём акционерам-физлицам. По мнению Генпрокуратуры, приватизация предприятия в 1992–1996 годах была проведена с нарушением действующего на тот момент законодательства.

Ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин высказал мнение, что Россия должна сократить госсектор в экономике, поскольку сейчас это несёт в себе много рисков. Он уточнил, что среди 10 крупнейших компаний России только четыре являются частными, тогда как в США в топ-10 крупнейших компаний нет ни одной с госучастием.