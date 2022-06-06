«Мира не будет»: отношения США и России назвали онтологической войной Политолог Можегов назвал отношения США и России онтологической войной

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США и Россия находятся в состоянии онтологической войны за передел мира, где Москва выступает в роли восставшего против глобализма в лице Вашингтона, а именно Демократической партии Штатов, заявил NEWS.ru политолог Владимир Можегов. Эксперт подчеркнул, что «мир» между сторонами исключён на ближайшие 20–30 лет. Таким образом он прокомментировал заявление посла США в РФ Джона Салливана о вероятном взаимном закрытии дипмиссий.

Точек соприкосновения [у РФ и США] очень мало, возможен компромисс, а не мир. Это онтологическая война. Демпартия США представляет собой глобализм, а Россия — это восстание против глобального мира. Абсолютно разные картины мира. Понятное дело, что США понимают, что Украина победить не может, наши понимают, что увязли в каком-то смысле. Тут можно искать компромисс, в каких границах всё остановится. Будет всего лишь перемирие, мира не будет. Это война за передел мира, они ведутся 20–30 лет, судя по истории. Возьмём 30-летнюю войну в XVII веке, [события] с 1914–1945 годы, — отметил Можегов.

Салливан накануне не исключил вероятность того, что Москва и Вашингтон могут прекратить работу посольств на территории друг друга. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотели бы такого развития событий. Дипломат добавил, что в администрации США «вряд ли можно найти сторонника закрытия диппредставительств». По его словам, Белый дом будет вынужден прекратить работу посольства в Москве только в том случае, если продолжать её будет небезопасно.

Ранее американский политолог Анатоль Ливен рассказал, что чрезмерное втягивание США в ситуацию на Украине грозит перерасти в прямое столкновение с Россией. Вашингтон уже крупно помогает Киеву деньгами, поставляет тяжёлое и современное оружие, отметил он.