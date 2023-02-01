Минздрав рекомендует: как защититься от гриппа по-взрослому

Министерство здравоохранения РФ выпустило новую версию клинических рекомендаций «Грипп у взрослых», где скорректированы методы профилактики и лечения. Разбираемся в новых противовирусных рекомендациях Минздрава.

Успеть за 48 часов

Первые симптомы гриппа могут проявиться уже через сутки после заражения, максимум — через 4 дня. Ранее считалось, что инкубационный период у вирусов гриппа может доходить до 7 дней. Меры постконтактной противовирусной профилактики в первые часы с момента контакта особенно важны и эффективны.

Так, Минздрав рекомендует использовать препараты прямого противовирусного действия сразу после контакта или в сезон повышенной эпидемической опасности.

Первым отечественным противовирусным препаратом в списке рекомендаций Минздрава стоит «Умифеновир» («Арбидол»).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Арбидол» — препарат с наивысшей доказательной базой в лечении и профилактике вирусов гриппа и ОРВИ.

Для экстренной (постконтактной) профилактики препарат можно применять по 200 мг в день на протяжении 10–14 дней; в период эпидемии гриппа (сезонная профилактика): по 200 мг 1 раз в сутки каждые 3–4 дня на протяжении 3 недель.

Этот же препарат есть в рекомендациях и в качестве средства для амбулаторного лечения легких и средне-тяжелых форм гриппа.

В документе отмечается, что препарат подавляет вирусы гриппа А и В, даже высокопатогенные (такие вирусы могут вызывать серьёзное заболевание у человека или животных и легко распространяться от больного к здоровому). К последним, в частности относится вирус гриппа A(H1N1), так называемый «свиной грипп», на который, по данным Роспотребнадзора, в этом сезоне приходится более 60% заражений, и еще более опасный A(H5N1) — «птичий грипп». В последнее время медики бьют тревогу в связи с недавней вспышкой «птичьего гриппа» в Испании, которая началась еще осенью прошлого года на ферме по разведению норок и привела к массовой гибели животных. Ученые опасаются, что новый вариант вируса H5N1 потенциально может спровоцировать пандемию и у людей.

В качестве эффективных профилактических противовирусных средств Минздрав рекомендует также средства на основе интерферона и некоторые иммуностимулирующие препараты.

Выйти из зоны риска

В новых рекомендациях Минздрав уточнил группы повышенного риска развития осложнений на фоне гриппа. К ним теперь относятся дети до пяти лет, а также подростки до 18 лет, принимающие аспирин. Особенно высокому риску подвержены дети младше двух лет, отмечают авторы рекомендаций. Рискуют получить осложнения и люди старше 65 лет, а также пациенты-хроники, страдающие сахарным диабетом, почечной и печеночной недостаточностью, сердечно-легочными заболеваниями, гемоглобинопатиями и иммунодефицитом. Предельно осторожными нужно быть также беременным женщинам во 2 и 3 триместре беременности, а также пациентам, перенесшим инсульт или страдающим судорожными и нервно-мышечными расстройствами или когнитивной дисфункцией.

Фото: shutterstock.com

Общие рекомендации медиков, следование которым может снизить или предотвратить риск заражения, остались прежними. Так, Минздрав советует чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами и антисептиками, стараться не касаться лица не только грязными, но и чистыми руками, пользоваться одноразовыми салфетками, когда кашляешь или чихаешь, поменьше находиться в транспорте и других местах массового скопления людей, носить медицинские маски, регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения, а главное — вести здоровый образ жизни, то есть высыпаться, сбалансировано питаться и побольше двигаться. И тогда вирусы будут обходить вас стороной!