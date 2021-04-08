Минздрав разрешил клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

https://static.news.ru/photo/c93ea1e0-9908-11eb-bcd1-96000091f725_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н». Это новая форма препарата, разрабатываемая центром «Вектор».

Как следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава, испытания начались 8 апреля. Окончание запланировано на 30 сентября 2021 года.

Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 (ЭпиВакКорона-Н) с участием добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет (I-II фаза), — сказано в реестре.

Как ранее писал NEWS.ru, глава центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что часть добровольцев во время испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» заразилась коронавирусом. Максютов рассказал, что 20 человек из 150 добровольцев старше 60 лет заразились вирусом после первой дозы препарата. По его словам, такая ситуация — характерная особенность всех вакцин против COVID-19, поскольку у большинства людей ещё не успевает выработаться полноценный иммунитет.