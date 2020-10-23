Минздрав предупредил об угрозе неизвестных инфекций

https://static.news.ru/photo/4bafa124-1538-11eb-9a26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил об угрозе в среднесрочной перспективе появления новых вызовов в лице новых патогенов.

Можно ожидать каких-то новых вызовов, ранее не встречавшихся инфекций, вызванных неизвестными патогенами, рост числа случаев известных инфекционных болезней, и в том числе нехарактерных в связи с определёнными изменениями климата, нехарактерных для их обычных ареалов обитания, — цитирует его РИА Новости.

Руководитель ведомства отметил, что микроорганизмы чаще вырабатывают резистентность микроорганизмов к антибактериальным препаратам, снижая эффективность лечения инфекций.

Эпидситуация в РФ ухудшается на протяжении последних недель, добавил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Накануне чиновник ушёл на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) у одного из членов семьи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сахарный диабет является опаснейшим вызовом мировому сообществу. В этом выразил уверенность главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов.

По его словам, количество страдающих этим заболеванием невозможно подсчитать точно, поскольку каждый второй человек с диабетом второго типа даже не знает о том, что болен. Дедов констатировал, что в России на данный момент насчитывается около 8,3 миллиона диабетиков.