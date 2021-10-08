Минюст признал Bellingcat и MNews и «Кавказский узел» иноагентами

Минюст внёс в список иностранных агентов издания Bellingcat, MNews и «Кавказский узел», следует из реестра на сайте ведомства. Также статус иноагента получили девять физлиц, включая директора «Центра защиты прав СМИ»***** Галину Арапову.

В реестр иноагентов включили сразу три организации — американскую Mason G.E.S. Anonymous Foundation (владеет издаинем mnews.world), нидерландскую Stichting Bellingcat (управляет расследовательским изданием Bellingcat) и ООО «МЕМО» (владеет изданием «Кавказский узел»).

Также в список попали журналисты BBC Андрей Захаров«, «Дождя» Даниил Сотников, «Радио свободы»* Татьяна Вольтская, «Настоящего времени»** Роман Перл, «Север.Реалии»*** Елена Соловьёва и бывшая сотрудница «Проекта»**** Елизавета Сурначева. Также среди физлиц-иноагентов оказалась директор «Центра защиты прав СМИ»***** Галина Арапова, Екатерина Клепиковская и Евгений Симонов.

За 2021 год иноагентами среди СМИ были признаны «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (сейчас закрыто), The Insider, «Важные истории», «Дождь» и «Медиазона», а также десятки журналистов.

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство. По мнению журналистов, речь идёт об уничтожении негосударственных СМИ и давлении на отдельных журналистов, сведения которых ведомства уже почти не стремятся опровергать.

* «Радио свобода» признано властями РФ иноагентом

** «Настоящее время» признано властями РФ иноагентом

*** «Север.Реалии» признано властями РФ иноагентом

**** Издатель «Проекта», американская НПО Project Media признана российскими властями нежелательной организацией.

***** «Центр защиты прав СМИ» признан властями РФ иноагентом.