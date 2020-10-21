Минтруд: в России становится меньше зарегистрированных безработных

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что в настоящее время в России насчитывается более 3,5 миллиона официально зарегистрированных безработных граждан.
Глава Минтруда указал, что это число снижается,
По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в службах занятости безработных граждан сократилась более чем на 100 тысяч человек, — подчеркнул министр.
Котяков добавил, что порядка 7% от всех трудоустроенных россиян работают удалённо.
Согласно данным Росстата, которые ранее приводил NEWS.ru, в сентябре в России число зарегистрированных на бирже труда граждан составляло 3,7 миллиона, а общее количество безработных — 4,8 миллиона. В сентябре 2019 года в России было 666 тысяч официально зарегистрированных безработных, за год этот показатель вырос более чем в пять раз.
В процентном выражении показатель безработицы в сентябре снизился до 6,3% с 6,4% в августе, это снижение стало первым с начала пандемии коронавируса.