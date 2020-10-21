Минтруд: в России становится меньше зарегистрированных безработных

https://static.news.ru/photo/a15e8ac2-1380-11eb-86f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что в настоящее время в России насчитывается более 3,5 миллиона официально зарегистрированных безработных граждан.

Глава Минтруда указал, что это число снижается, передаёт ТАСС. По словам Котякова, осенью на работу приняли на 600 тысяч россиян больше, чем уволили.

По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в службах занятости безработных граждан сократилась более чем на 100 тысяч человек, — подчеркнул министр.

Котяков добавил, что порядка 7% от всех трудоустроенных россиян работают удалённо.

Согласно данным Росстата, которые ранее приводил NEWS.ru, в сентябре в России число зарегистрированных на бирже труда граждан составляло 3,7 миллиона, а общее количество безработных — 4,8 миллиона. В сентябре 2019 года в России было 666 тысяч официально зарегистрированных безработных, за год этот показатель вырос более чем в пять раз.

В процентном выражении показатель безработицы в сентябре снизился до 6,3% с 6,4% в августе, это снижение стало первым с начала пандемии коронавируса.