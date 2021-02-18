Минтруд сообщил об улучшении скорости трудоустройства в России

https://static.news.ru/photo/077546ae-720c-11eb-9ed4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рынок труда в России сейчас находится в активном состоянии, скорость трудоустройства возвращается к допандемическим показателям. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

По её словам, ситуация на рынке труда стабилизируется, следует ожидать дальнейшего снижения уровня безработицы.

Министерство запускает новую меру поддержки граждан — субсидирование найма. Планируется, что благодаря этой программе будут трудоустроены 220 тысяч человек, которые потеряли работу в 2020 году.

Ранее Мухтиярова заявила, что число безработных в России, которые официально получают пособие, сократилось до 2,4 млн человек. В сентябре, когда был пик безработицы за последний год, число потерявших работу составляло 3,7 млн безработных.

Самая неблагополучная ситуация с безработицей в России сложилась в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Ленинградской области. Именно там за время пандемии коронавируса больше всего увеличилось число безработных.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин считает, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции безработица продолжает расти. Он подчеркнул, что нужно предпринимать меры для стабилизации ситуации, чтобы уровень безработицы вышел на докризисный уровень.