https://static.news.ru/photo/ff5de3ea-e369-11e9-96b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минтруд сообщил, что рассылки от имени министерства с предложением «вывести пособия» в размере 115 тысяч рублей организованы мошенниками.

Неизвестные рассылают объявление о выводе средств от Министерства труда и социальной защиты РФ для граждан, работавших в 1991–2019 годах.

Рекомендуем быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах, — сообщила пресс-служба министерства.

Сообщения распространялись через мессенджеры и через фейковую страницу в социальной сети Facebook.

Как ранее писал News.ru, телефонные мошенники, представившись сотрудниками Рокетбанка, похитили у HR-менеджера этой же кредитной организации Дианы Доманской 120 тысяч рублей. В настоящее время инцидентом занимается полиция.