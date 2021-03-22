Минтруд: отказ от вакцинации не повод отстранять работника

https://static.news.ru/photo/5f47a98a-8ae9-11eb-b167-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работодатель не вправе отстранять работника от исполнения обязанностей, если тот отказывается вакцинироваться. Об этом сказано в разъяснении Министерства труда и социальной защиты. Главные условия — отсутствие осложнённой эпидемической обстановки.

Письмо Минтруда за подписью замглавы ведомства Елены Мухтияровой было направлено в ответ на запрос Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, которые попросили разъяснить правовые аспекты вакцинации педагогов.

При наличии [письменного] отказа работника от вакцинации в плановом порядке, <...> работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий, — говорится в разъяснении Минтруда.

В нём также указано, что профилактические прививки против коронавирусной инфекции проводятся добровольно.

Вместе с тем, отмечается в письме, есть перечень работ, для которых прививка обязательна. Согласно требованиям Роспотребнадзора, отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение от обязанностей, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, представляющими опасность для окружающих.

Помимо прочего, как следует из письма, Минтруд предложил Минздраву исключить профилактические прививки в случае, если работник трудится в период эпидемии удалённо.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские учёные развенчали популярные мифы о вакцинации от коронавируса. Так, по их словам, вакцины не вызывают бесплодие и не могут сами по себе служить причиной заражения.