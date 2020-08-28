Минтруд намерен ограничить сумму взысканий с работодателей

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Министерство труда предложило установить определённый порог для взысканий с работодателей в пользу работников. Благодаря такому лимиту трудовая инспекция не сможет назначать большие суммы, что снизит случаи мошенничества.

Какого именно размера порог по выплатам хочет установить профильное министерство, пока неизвестно. Отмечается, что наибольший риск представляют суммы от 500 тысяч рублей. В частности, в октябре 2019 года Тинькофф Банк перевёл более пяти миллионов рублей по поддельному листу трудовой комиссии.

В свою очередь Минюст предложил вообще лишить трудовые комиссии права обсуждать споры о зарплате и выносить по ним какие-то вердикты, а эти полномочия передать суду. По данным ведомства, это позволит заметно снизить риски обналичивания денег с помощью комиссии по трудовым спорам (КТС).

В настоящее время зарплатные споры между работодателем и сотрудником в России решают КТС. Их решение оформляется в виде удостоверения или официального листа, с помощью которого можно получить в банке все нужные выплаты. Такие документы легко подделать: они изготавливаются на обычной бумаге и заверяются печатью комиссии, пишет РБК.

Издание отмечает, что даже если обладатель удостоверения КТС пытается взыскать деньги не через банк, а через Федеральную службу судебных приставов, это не снижает риски обналичивания. Приставы не уполномочены проверять, состоят ли стороны трудового конфликта в сговоре и является ли удостоверение КТС подлинным.

Ранее Минтруд РФ выступил с предложением установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей на душу населения, следует из проекта документа, представленного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как уточняется, прожиточный минимум для трудоспособного населения предлагается установить в размере 12 392 рублей, а для пенсионеров — 9422 рублей, писал NEWS.ru.