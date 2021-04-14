Минсельхоз опроверг слова кондитеров о повышении цен на сладости

https://static.news.ru/photo/74b94a9a-9db7-11eb-b148-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители кондитерской продукции сообщили о грядущем росте цен на сладости из-за «катастрофического» подорожания сырья. Поднять цены на свою продукцию собираются такие компании как «Акульчев», «Эссен Продакшн АГ» и кондитерская фабрика «Победа».

Создатель первой компании Сергей Акульчев отметил, что в среднем стоимость товаров вырастет на 10% из-за подорожания сырья от 25% до 100%. Причём речь едёт об основных ингредиентах, без которых не обойтись: муке, масле, яйцах, джемах, сахаре.

В беседе с РБК такое же мнение высказал гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев. Он пожаловался на увеличение цен не только на сырьё, но даже на упаковку. Барышев пообещал повышать цены на свою продукцию «ступенчато», чтобы не травмировать покупателя.

При этом в Минсельхозе заявляют, что оснований для существенного подорожания кондитерских изделий нет.

По оценке Минсельхоза России, основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий отсутствуют. Правительством РФ принят ряд мер по стабилизации цен на продовольствие, включая сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции, — отметили в министерстве.

На кондитерской фабрике «Победа» не согласны с ведомством. Там тоже признали, что себестоимость конечного продукта выросла минимум на 10%.

Ранее NEWS.ru писал, что власти обсуждают возможность закрепления цен на мясо птицы. Такое предложение озвучила замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Она признала, что за последние два месяца стоимость куриного мяса и яиц увеличилась на 10% во во всех регионах России. Таким образом, у правительства есть право запустить механизм регуляции цен.