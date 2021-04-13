Цены на мясо птицы грозят зафиксировать

Власти обсуждают возможность закрепления цен на мясо птицы. Такое предложение озвучила замглавы Минсельхоза Оксана Лут в ходе заседания оперштаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами.
Как пишет «Коммерсант»,
Росстат сообщил, что цены подгоняет сезонный всплеск спроса. В ведомстве утверждают, что за первый квартал 2021 года цена на мясо выросла на 14,3%.
Участники рынка уверены, что вмешательство властей может привести к разбалансировке рынка, сокращению предложения. Кроме того, заморозка цен, по их мнению, практически невозможна с технической точки зрения. Производители надеются, что кабмин всё-таки не решится на регулировку и использует угрозы в качестве элемента психологического давления.
Инфляция в марте выросла до 5,8%, что на 1 п. п. выше, чем месяцем ранее. До такого уровня рост потребительских цен не поднимался с конца 2016 года, писал ранее NEWS.ru.