Цены на мясо птицы грозят зафиксировать

https://static.news.ru/photo/26dda282-3335-11ea-9fbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Власти обсуждают возможность закрепления цен на мясо птицы. Такое предложение озвучила замглавы Минсельхоза Оксана Лут в ходе заседания оперштаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами.

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на итоги встречи, Лут признала, что за последние два месяца стоимость куриного мяса и яиц увеличилась на 10% во во всех регионах России. Таким образом, у правительства есть право запустить механизм регуляции цен.

Росстат сообщил, что цены подгоняет сезонный всплеск спроса. В ведомстве утверждают, что за первый квартал 2021 года цена на мясо выросла на 14,3%.

Участники рынка уверены, что вмешательство властей может привести к разбалансировке рынка, сокращению предложения. Кроме того, заморозка цен, по их мнению, практически невозможна с технической точки зрения. Производители надеются, что кабмин всё-таки не решится на регулировку и использует угрозы в качестве элемента психологического давления.

Инфляция в марте выросла до 5,8%, что на 1 п. п. выше, чем месяцем ранее. До такого уровня рост потребительских цен не поднимался с конца 2016 года, писал ранее NEWS.ru.