Минпросвещения: российские учителя будут заполнять максимум по 5 документов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские учителя будут заполнять максимум по пять документов, после того как президент РФ Владимир Путин снял с педагогов излишнюю бюрократическую нагрузку. В Telegram-канале Минпросвещения добавили, что закон, накануне подписанный российским главой, позволяет образовательным учреждениям перейти с бумажного на электронный документооборот.

Проект перечня, ограничивающий документацию, которую обязан заполнять учитель, скорректирован в сторону большего облегчения бюрократической нагрузки. Он сокращен до пяти пунктов, — написали в министерстве.

На текущий момент сотрудники ведомства утверждают перечень документов, обязательных к ведению в прежнем, бумажном виде. Этими документами стали: программа учебного курса, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристика на ученика. Отмечается, что приказ может начать действовать с 1 сентября, со старта следующего учебного года.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в России стоит наложить мораторий на введение и изменение федеральных государственных образовательных стандартов. По его мнению, это даст возможность педагогам заниматься студентами и творчеством.