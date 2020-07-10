Минпросвещения одобрило проведение традиционных линеек 1 сентября

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Посвящённые Дню знаний и началу нового учебного года школьные линейки в России состоятся, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Министр подчеркнул, что необходимо восстановить обычный образовательный процесс, претерпевший изменения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Пройдут традиционные линейки. Но понятно, что мы должны соблюдать все меры безопасности, чтобы не было никаких вспышек распространения инфекции, чтобы обеспечить здоровье учащихся и учителей, — сказал Кравцов в эфире канала «Россия 24».

Ранее, 8 июля, глава ведомства заявил, что школьные линейки пройдут в другом формате. По его словам, в первый день нового учебного дети пройдут диагностику знаний, полученных на дистанционном обучении. Глава ведомства подчеркнул, что учителя не будут выставлять оценки за эту проверку.

Роспотребнадзор представил санитарные требования к работе детских учреждений в условиях пандемии коронавируса. Они опубликованы на сайте ведомства. Документ действует до 1 января 2021 года и содержит правила устройства, содержания и организации работы образовательных организаций для детей и молодёжи, сообщал NEWS.ru.