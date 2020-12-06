Минпросвещения: дистанционное обучение никогда не вытеснит очное

https://static.news.ru/photo/2064c62a-37ca-11eb-8b52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Первый замглавы Минпросвещения России Дмитрий Глушко заявил, что дистанционное обучение не может вытеснить очное «раз и навсегда». По его словам, это даже не обсуждается.

Наоборот, мы говорим везде, что никогда этого не допустим. Главная наша задача в организации работы школ — чтобы школы работали в очном, стандартном формате, — сказал он в эфире Первого канала.

Чиновник также оценил уровень подготовки школьников в период пандемии. Он отметил, что итоги всероссийских проверочных работ не показали серьёзных пробелов в знаниях учащихся.

Всё-таки несмотря на то что была такая сложная весна в предыдущем учебном году, провалов нет, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Москвы потребовали от городских властей перевести на дистанционное обучение школьников 1–5-х классов. По словам родителей, в школах еженедельно выявляются случаи заражения коронавирусом как среди учеников, так и среди педагогов. Отдельные классы то уходят на карантин, то возобновляют обучение. Это создаёт сложности в освоении школьной программы, а также повышает риск того, что дети заболеют сами и заразят своих старших родственников, отметили авторы инициативы.

Согласно последним данным, на карантин в России закрыты 79 школ в 29 регионах. Это составляет 0,2% от общего числа школ в стране.