Минкультуры предложило ввести крупные штрафы за съёмку в кинотеатрах

Фото: XinHua/Global Look Press

22 июня в полиции на Ксению Собчак составили протокол об административном правонарушении из-за выхода её к собравшимся на пикет в поддержку Ивана Сафронова. Ей грозит наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Сегодня в полиции был составлен административный протокол об участии в несанкционированной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП)​ в отношении Собчак, которую задержали во время одиночных пикетов в поддержку Ивана Сафронова....