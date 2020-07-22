Минкультуры предложило ввести крупные штрафы за съёмку в кинотеатрах

Минкультуры внесло в правительство РФ законопроект, который вводит запрет на любую съёмку фрагментов фильма в кинотеатрах. За несоблюдение этого закона предусматривается штраф от 50 до 100 тысяч рублей, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Это не просто запрет на осуществление любой съёмки, мы привыкли к этим предупреждениям перед каждым фильмом. Люди, которые приходят в кинотеатры, должны понимать, что даже игры с телефонами могут закончиться штрафами до 100 тысяч рублей, — цитирует ТАСС Любимову.
По её словам, изменения предлагается внести в ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».
Как писал NEWS.ru, ранее министр культуры подписала приказ о рекомендациях по публичной демонстрации фильмов. Согласно документу, кинотеатры могут открыться с 13 июля при наличии соответствующего решения местных властей. Условием продолжения деятельности является соблюдение требований Роспотребнадзора, которые направлены на борьбу с распространением коронавируса. Указ о приостановке работы кинотеатров от 23 марта был признан утратившим силу.