«Министр тоже человек»: Любимова впервые объяснила «антикультурные» посты

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Министр культуры России Ольга Любимова впервые после назначения на свою должность объяснила свои нашумевшие публикации в «Живом журнале». По её словам, с возрастом интересы меняются и глава ведомства «тоже человек».

После того, как чиновница получила должность руководителя ведомства в январе 2020 года, в средствах массовой информации активно начали обсуждать её старые посты в ЖЖ, в которых говорилось о том, что культурой Любимова не интересуется, и она «некультурный человек». Позже из-за критики тексты удалили.

Да, конечно, разве можно врать? Это я написала. Это был мой пост, моё ощущение. Когда появлялись первые блоги, это был «Живой журнал», я могу сказать, что в тот момент это была форма эпатажа, желание что-то продемонстрировать, — рассказала министр в эфире Первого канала.

В сентябре 2020 Любимова была вынуждена уйти на самоизоляцию из-за коронавируса у её отца. В мае она сдала тест на COVID-19, и он оказался положительным. Глава Минкультуры лечилась дома почти три недели, болезнь протекала в лёгкой форме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Министерстве культуры России опровергли информацию об ограничении продажи билетов в театр зрителям старше 65 лет. Несколько дней назад глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что культурные учреждения страны готовы к переходу на дистанционную продажу билетов. По словам министра, такая мера удобна и для самих учреждений, и для посетителей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что продажа билетов в культурные учреждения столицы в ближайшее время будет проводиться только в онлайн-режиме.