Минцифры проведёт эксперимент по замене водительских прав на QR-коды

https://static.news.ru/photo/e8655dc6-5749-11eb-afa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено провести эксперимент в ряде регионов страны, в ходе которого автовладельцы смогут использовать мобильное приложение с QR-кодом вместо водительских прав.

Об этом в ходе Гайдаровского форума сообщил замглавы ведомства Олег Качанов. По его словам, у министерства уже есть согласованный план, который проработали «с коллегами из МВД». Эксперимент осуществят в 2021 году «на территории выделенных субъектов, самых цифровых, которые в первой четвёрке».

По словам Качанова, QR-код также можно будет использовать вместо документа о регистрации транспортного средства.

Инспектор соответствующим считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь [в машине] не трясёшься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь, — отметил замминистра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что школьные аттестаты в России могут начать помечать QR-кодами. Соответствующая инициатива Минпросвещения до 13 февраля будет находиться в стадии общественного обсуждения. Если проект утвердят, новые правила вступят в силу уже в 2021 году.