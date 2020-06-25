Минчанам запретили пить воду из-под крана и готовить на ней еду

https://static.news.ru/photo/5319f3aa-b6e8-11ea-9756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После жалоб минчан на качество воды из-под крана Минздрав Белоруссии рекомендовал не пить её и не использовать для приготовления пищи.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на главного государственного санитарного врача Наталью Жукову.

Мы рекомендуем все-таки воздержаться от употребления воды, пока мы точно не будем знать, что вода в разводящей сети полностью соответствует требованиям по всем показателям, — цитирует её агентство.

Жукова добавила, что водой можно пользоваться для бытовых целей, но точно не для приготовления пищи. Она также заявила, что первые данные говорят о том, что по микробиологическим показателям вода соответствует требованиям.

Отмечается, что проверка водопроводной воды началась после многочисленных жалоб на её необычные запах и вкус. Власти пока официально не назвали причину загрязнения воды и какие вещества попали в неё. Жителей некоторых районов Минска снабжают водой с помощью автоцистерн, к которым выстраиваются очереди.

Кроме того, сообщается, что качество питьевой воды в столице Белоруссии проверит Генпрокуратура республики «в связи с многочисленными обращениями граждан».

Одновременно с этим пользователи социальных сетей распространили письмо главного санитарного врача Минска Нелли Гиндюк в администрацию Фрунзенского и Московского районов. В нём указано, что в воде обнаружены нефтепродукты.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Роскачества изучили бутилированную воду без газа, представленную на рынке РФ. Проверили продукцию шести торговых марок: «Новотерская», «Святой источник», Aqua Minerale, «Шишкин лес», «Калинов родник», «Липецкая росинка». Специалисты исследовали воду на наличие паразитов, на содержание кальция, калия, магния, а также на опасные вещества. В целом ситуация обнадёживающая. Также ведомство проверило водопроводную воду. По данным организации, она полностью соответствует требованиям, однако уступает бутилированной.