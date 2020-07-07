Милонов высказался против переноса Дня России на 1 июля

https://static.news.ru/photo/9adf410a-c105-11ea-b2f1-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в разговоре с журналистами прокомментировал идею о переносе празднования Дня России с 12 июня на 1 июля. По словам парламентария, подобное решение с исторической точки зрения будет излишним.

Инициативу ранее озвучила член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она заметила, что 12 июня у россиян ассоциируется с распадом Советского Союза. Поэтому праздник можно перенести на день принятия поправок в Конституцию. Соответствующее обращение она направила президенту РФ Владимиру Путину.

Милонов заявил, что 1 июля для празднования Дня России будет неверной датой. Дело в том, что в этот день были приняты поправки в Конституцию, а не новый Основной Закон. А 12 июня — это день принятия в 1992 году декларации о суверенитете РСФСР.

СССР распался в момент подписания Беловежского соглашения, но никак не в день принятия декларации о суверенитете РСФСР. 1 июля была принята не новая Конституция, а поправки в Конституцию, поэтому с точки зрения глобального праздника, наверное, это излишне переносить, — приводит слова Милонова телеканал «360».

Голосование по поправкам в Основной закон первоначально должно было состояться 22 апреля. В связи с пандемией коронавируса оно было перенесено на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня.

День России празднуется в стране 12 июня, в 1991 году он был объявлен нерабочим днём. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. С 2002 года носит название День России, несмотря на то что многие называют его Днём независимости России.

Как ранее писал NEWS.ru, в переносе празднования Дня России с 12 июня на 1 июля есть логика. Так считает член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.