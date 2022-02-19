Милонов призвал больше не помогать беженцам из Донбасса

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что больше нет необходимости помогать беженцам из Донбасса, передаёт Telegram-канал URA.RU. По его словам, они ещё вернутся к себе домой, так как Украина не сможет «завоевать Донбасс». Первые выплаты беженцам по 10 тысяч рублей начались ещё накануне.

Я искренне надеюсь, что мои товарищи, которые служат в народной милиции ДНР, разобьют все планы «украинской военщины». У Украины нет никаких шансов завоевать Донбасс, — заявил Милонов.

Он добавил, что в 2014 году украинские солдаты предлагали совсем недорого «купить у них оружие, вплоть до БТРов». «Сейчас они первые побегут продавать оружие из-за гуманитарной помощи иностранных стран», рассказал Милонов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ, устанавливающий в регионе режим чрезвычайной ситуации. В пресс-службе правительства субъекта сообщили, что решение было принято для облегчения оказания помощи эвакуируемым из Донбасса жителей. Ранее аналогичную меру ввели в Ростовской области, куда прибыли первые группы жителей Донбасса.

Накануне, 19 февраля врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил о начале выплат беженцам по 10 тысяч рублей. На эти нужды Минфин России экстренно выделил Ростовской области 5 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей после просьбы о помощи губернатора Ростовской области Василия Голубева. После этого Минфин сразу же перечислил региону средства на выплаты беженцам.