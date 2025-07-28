Миколог рассказал, какой гриб можно засолить и съесть прямо в лесу Миколог Тихомиров: рыжики можно засолить и съесть прямо в лесу

Рыжики не обязательно нести из леса домой и готовить, их можно засолить и съесть на месте, рассказал в беседе с NEWS.ru создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров. Он напомнил, что это одни из немногих грибов, которые не обязательно варить или вымачивать перед употреблением в пищу.

Если у вас есть с собой тарелка, то кладете на нее грибы рыжики одним слоем, сверху посыпаете солью и накрываете другой тарелкой на 15–20 минут. За это время они выделят сок и фактически просолятся. Получится обалденная закуска! — сказал Тихомиров.

Ранее он заявил, что «грибная волна» уже захлестнула столичный регион. Это связано с «микроосенью» — низкой температурой и дождями, которые господствовали в столице. По его словам, первые грибы появились в районе Орехово-Зуево и «пошли» на запад Московской области. В подмосковных лесах сейчас можно найти рыжики, маслята, боровики и лисички, отметил специалист.

Между тем миколог Михаил Вишневский призвал россиян не пренебрегать промывкой и очисткой грибов. По его словам, в противном случае можно подхватить ботулизм, который является смертельно опасным заболеванием.