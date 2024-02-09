Mash: Михаил Ефремов готовится к УДО Mash: актер Михаил Ефремов начал подготовку ко второй процедуре УДО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что актер Михаил Ефремов, который отбывает тюремный срок в белгородской колонии, начал подготовку к процедуре условно-досрочного освобождения. По его данным, это может произойти в марте 2024 года.

Как выяснил канал, защита актера собирает документы и даже наняла специального адвоката для получения согласия на УДО от семьи погибшего в ДТП курьера. По данным Mash, это вторая попытка артиста выйти на свободу раньше срока, год назад он уже подавал прошение об УДО, но не получил на это разрешение.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что Михаил Ефремов может действительно выйти из колонии раньше срока, но оказаться на исправительных работах. Он отметил, что при рассмотрении прошения на УДО суд учтет характеристику артиста от руководства исправительного учреждения.

По его словам, освободившегося Ефремова могут направить «в местную управу, в „Жилищник“, если он зарегистрирован в Москве, чтобы он, например, был дворником или разнорабочим». Адвокат добавил, что в таком случае артисту будут платить зарплату и его обяжут приходить на работу каждый день.

До этого актер Иван Охлобыстин также предположил, что его коллега Михаил Ефремов сможет освободиться из колонии условно-досрочно уже в марте 2024 года. По словам артиста, через полтора месяца у Ефремова появится возможность подать соответствующую заявку.