Миф о вреде майонеза развеяли диетологи

https://static.news.ru/photo/622df1b4-46a5-11eb-9c06-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Майонез в салатах многие считают вредным для здоровья продуктом. Однако врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша сообщила, что в этом соусе нет ничего страшного, а по составу он похож на обычное растительное масло.

В самом майонезе нет ничего страшного. Представление о том, что майонез какой-то ужасный продукт, оно неправильное. Майонез делают на основе растительного масла и яичного порошка, добавление сахара там минимальное. То есть если это качественный майонез, то, в принципе, это то же самое, что растительное масло, — рассказала «Ридусу» Макиша.

По её словам, единственная проблема этого соуса в том, что он очень вкусный и его добавляют в блюда в большом количестве. В связи с этим она предложила заменить его на более лёгкий вариант. Например, на греческий йогурт, сметану с добавлением горчицы или майонез, наполовину разбавленный сметаной.

Не столько майонез вреден для организма, сколько размеры порций, — считает и врач-диетолог, замдиректора по лечебной работе одной из столичных клиник Дарья Русакова.

В салате оливье она посоветовала заменить колбасу на мясо птицы, чтобы снизить калорийность, а также приготовить майонез в домашних условиях. Но так как в рецепте есть сырые яйца, она порекомендовала использовать перепелиные, чтобы исключить заражение сальмонеллёзом. В качестве альтернативы майонезу Русакова предложила использовать бальзамический уксус, лимонный сок и зелень.

Как писал NEWS.ru, салат оливье уже долгие годы — традиционное блюдо новогоднего стола в России. Однако у него есть несколько вредных свойств, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол. Он вреден для поджелудочной железы потому, что там большое количество ингредиентов. Потому что нужно найти именно те ферменты, которые будут расщеплять один продукт, второй, третий и так далее. Второй вред — заправка. Это, как правило, майонез плюс сметана — достаточно жирно, калорийно. Это тоже удар по печени, по поджелудочной железе и желчному пузырю. Третье вредное свойство оливье заключается в том, что в нём быстро размножаются микроорганизмы. Они появляются в салате уже к утру, если он стоит на столе всю ночь. И даже если блюдо хранят несколько дней в холодильнике, его употребление также может привести к негативным последствиям для здоровья.