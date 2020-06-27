МИД упростит условия въезда в Россию для некоторых иностранцев

https://static.news.ru/photo/b41b99c2-b96f-11ea-9376-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МИД России планирует упростить процедуру въезда для иностранных граждан, которые являются близкими родственниками россиян. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел, статс-секретарь Евгений Иванов.

Сейчас министерство ведёт работу над законопроектом, который предусматривает возможность оформления им многократных долгосрочных частных виз на основании заявления в письменной форме их близкого родственника — гражданина РФ, — пояснил Иванов в интервью газете «Коммерсант».

После изменения законодательства не нужно будет оформлять приглашения через территориальные органы МВД РФ.

Дипломат отметил, что в законопроекте будут прописаны категории иностранцев, имеющих возможность получить долгосрочную визу. Срок действия частных виз будет увеличен до одного года. По ним можно будет находиться на территории России в течение всего этого времени без ограничений.

NEWS.ru писал, что в России с 2021 года будут действовать новые электронные визы. Они охватят 113 стран. Право на въезд будут иметь граждане 53 иностранных государств. В МИД РФ отмечают, что с 60 государствами действует безвизовый режим на основе двусторонних соглашений.