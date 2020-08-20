Захарова напомнила об ограничениях на въезд в Россию для иностранцев

https://static.news.ru/photo/85610c2e-e2f6-11ea-9871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за пандемии коронавируса для граждан других государств, желающих попасть на российскую территорию действуют ограничения. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомню, для иностранных граждан продолжают действовать ограничения на въезд в РФ, которые предусмотрены распоряжением правительства РФ от 16 марта, постановление номер 635, — сказала дипломат в ходе брифинга.

Однако, продолжила Захарова, некоторые категории «даже не будучи гражданами Танзании, Турции, Британии и Швейцарии и не имея вида на жительство в этих странах» всё же могут попасть в Россию. Для этого им нужны документы, которые подтверждают наличие у них оснований, обозначенных в постановлении.

С 27 марта из-за пандемии COVID-19 РФ приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Границы пересекали только грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные самолёты и вывозные рейсы, забирающие застрявших за границей россиян на родину. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. С 15 августа – со Швейцарией.