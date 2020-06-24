Международный союз электросвязи дал указания по защите детей в Интернете

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Международный союз электросвязи (МСЭ) представил «Руководящие указания по защите ребёнка в онлайновой среде» в Женеве.

Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао объяснил, что руководство поможет «сохранить благополучие, неприкосновенность и безопасность наших детей», сообщает ТАСС.

Авторы руководства отметили, что несмотря на то что большинство пользователей Интернета — несовершеннолетние, они особенно уязвимы и могут подвергаться «различным видам воздействия, обусловленным контентом, контактами и причиняющим вред поведением в онлайновой среде».

Спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей Наджат Маалла Мджид заявила, что мошенники и злоумышленники постоянно разрабатывают новые схемы и модели преступных действий, поэтому защита детей должна так же «быстро развиваться или даже быстрее».

Отмечается, что руководство предназначено для широкой аудитории. Рекомендации в нём оформлены с учётом разных возрастов.

Так, блок для самых маленьких читателей руководства ярко оформлен и написан на доступном для них языке. Блок, предназначенный для детей до 9 лет, сделан в виде рассказов и советов о безопасности в Интернете. Дети от 9 до 11 лет с информационной безопасностью могут познакомится в виде учебника, а для подростков создан сайт.

Также есть раздел для родителей и педагогов. В нём отмечена важность налаживания контакта с детьми и рассказывается о различных сервисах в Интернете и в магазинах для смартфонов. В разделе для взрослой аудитории также даны рекомендации, как контролировать использование средств оплаты детьми.

Отдельный специализированный блок предназначен для государственных служащих и работников из коммуникационной отрасли.

Как писал NEWS.ru ранее, старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек объяснил, чем опасен Bluetooth на смартфоне и почему его нужно выключать. Специалист рассказал, что злоумышленники могут собирать данные и следить за пользователями благодаря технологии Bluetooth, поэтому функцию лучше выключать на телефоне.