Международные резервы России за неделю сократились на $10,5 млрд

Международные резервы РФ, по данным на 14 августа, уменьшились на 1,7%. Это составляет $10,5 млрд.
Как
Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении правительства РФ и ЦБ. Резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), монетарного золота и резервной позиции в МВФ.
Как писал NEWS.ru, российские власти предпочитают хранить государственный золотой запас на своей территории, чтобы избежать возможных рисков при вывозе активов из-за рубежа.
Отмечается, что многие страны предпочитают хранить золото на Западе, в частности в Великобритании и в США. Однако РФ аккумулирует свои запасы внутри страны и, в отличие от других стран, в случае политических проблем не столкнётся с трудностями при репатриации активов из иностранных банков.
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