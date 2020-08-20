Международные резервы России за неделю сократились на $10,5 млрд

https://static.news.ru/photo/0c45af3e-e2f1-11ea-a326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международные резервы РФ, по данным на 14 августа, уменьшились на 1,7%. Это составляет $10,5 млрд.

Как сообщает ТАСС, объём международных финансовых резервов России по состоянию на 7 августа составлял $600,7 млрд. 14 августа их сумма уже составила $590,2 млрд.

Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении правительства РФ и ЦБ. Резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), монетарного золота и резервной позиции в МВФ.

Как писал NEWS.ru, российские власти предпочитают хранить государственный золотой запас на своей территории, чтобы избежать возможных рисков при вывозе активов из-за рубежа.

Отмечается, что многие страны предпочитают хранить золото на Западе, в частности в Великобритании и в США. Однако РФ аккумулирует свои запасы внутри страны и, в отличие от других стран, в случае политических проблем не столкнётся с трудностями при репатриации активов из иностранных банков.