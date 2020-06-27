Международные наблюдатели отметили уникальность голосования РФ в пандемию

https://static.news.ru/photo/7f373412-b8a4-11ea-9348-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организация общероссийского голосования по поправкам в конституцию в период пандемии коронавируса названа уникальной. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на международных наблюдателей.

Россия демонстрирует уникальный опыт проведения всенародного голосования в период пандемии, — цитирует агентство члена Палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннара Норберта Линдеманна.

Он добавил, что был на нескольких избирательных участках и видел, как проходит дезинфекция, как людям предоставляются средства индивидуальной защиты, чтобы они могли выразить свое мнение, не рискуя здоровьем. Также, по его мнению, интересен опыт, когда люди могут голосовать разными способами, в том числе и через Интернет.

Наблюдатель от шведского еженедельника Nya Tider Вавринец Сук был приятно удивлён, что процедура голосования прозрачная, эффективная и демократичная. По его словам, в Швеции в многие сомневаются легитимность голосования по поправкам в Конституцию РФ.

По данным на 27 июня, более 21 млн человек по всей России уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Явка составила 19,49%, включая проголосовавших онлайн людей.

NEWS.ru писал, что в Вологодской области было зафиксировано нарушение при голосовании по поправкам. Женщина дважды отдала свой голос: сначала в помещении участка, а затем на придомовой территории.