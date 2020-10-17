Мессенджер помог выявить халатность в действиях экс-главы Норильска

https://static.news.ru/photo/83eae508-115a-11eb-9b2b-fa163e074e61_660.jpg Ринат Ахметчин Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Расследуя нашумевшее дело о разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3, следователи выявили халатность в действиях бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина благодаря анализу содержимого его мессенджера. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Полученные сведения позволили выявить признаки преступной халатности, выразившейся в несвоевременном вводе режима ЧС и повлёкшей существенное увеличение размера причинённого вреда, — рассказал «Российской газете» Бастрыкин.

Он уточнил, что криминалисты центрального аппарата СК, используя специальные технические средства, принимали участие в осмотре места разлива нефтепродуктов. Осмотр и фиксация обстановки проводились несколько дней. Бастрыкин также добавил, что сейчас в СК РФ испытывают портативный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для извлечения цифровой информации как в лабораторных, так и в полевых условиях.

Как писал NEWS.ru, в июне в отношении Ахметчина было возбуждено уголовное дело о халатности в связи с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3. По версии следствия, чиновник не отреагировал должным образом на возникновение чрезвычайной ситуации. Несмотря на это, он находился на рабочем месте и продолжал исполнять свои обязанности. 20 июля стало известно, что Ахметчин подал заявление об отставке с поста мэра.

В мае 2020 года на одном из топливных хранилищ НТЭК произошла авария — из-за деформации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива.