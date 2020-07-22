Коричневые «лопухи» прибились к берегам Новороссийска

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На новороссийском побережье очевидцы заметили странную субстанцию, которая вызвала в них чувство омерзения и тошноты. Она похожа на коричневые хлопья или «лопухи».

Как сообщают местные жители, неизвестное «добро» плавает вдоль берега Новороссийска уже несколько дней и очень сильно и неприятно пахнет. Из-за этого пройтись по набережной с мороженым теперь невозможно. Говорят, что запах тут же вызывает рвотные позывы.

Как рассказал в интервью для «Комсомольской правды» биолог, член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко, в портовой зоне зачастую происходят разные сливы отходов. Он рассказал, что также в том месте, где обнаружены хлопья, в море впадает река Цемес, в которую тоже сливают нечистоты.

Например, несколько лет в неё текла непонятная чёрная жидкость из-под земли, жители писали обращения во все инстанции, но все разводили руками, — сказал Голубитченко.

Он также добавил, что экология там сейчас очень страдает.

Как писал NEWS.ru, на Кубани высохло популярное у туристов Кипарисовое озеро.