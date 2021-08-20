Меркель назвала своего преемника

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала человека, которого считает своим преемником на посту главы бундестага. Такое заявление она сделала на предвыборном мероприятии в Берлине, пишет РИА Новости.

Политик напомнила, что впервые с 1994 года действующий канцлер не пытается переизбраться. Своим преемником она считает Армина Лашета.

За 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем пятидесяти лет. <...> Это повод бороться, чтобы за этими <...> годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия, — подчеркнула она.

Меркель высоко оценила личные качества Лашета, среди которых «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними». По её словам, эти качества определяют его деятельность в правительстве, в Европарламенте, на посту первого министра интеграции Германии, премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии, главы Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры.

Выборы в бундестаг пройдут в сентябре, при этом Меркель не претендует на должность канцлера в новом правительстве.

Ранее Лашет заявил, что если Москва будет оказывать давление на Киев с помощью своего газопровода «Северный поток — 2», то против России могут ввести очередные санкции, вплоть до приостановки проекта.