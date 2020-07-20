Мэр Анапы уходит в отставку

Мэр ещё одного российского города объявил об отставке. Глава Анапы Юрий Поляков решил по собственному желанию покинуть пост после выезда главы региона с проверкой сферы строительства.
20 июля глава Кубани Вениамин Кондратьев проинспектировал строительство объектов в Анапе. С 21 июля в городе начнёт работу спецкомиссия, которая будет заниматься строительными объектами и проверять наличие у застройщиков соответствующих разрешений.
По итогам выезда Вениамина Кондратьева в муниципалитет действующий мэр города Юрий Поляков принял решение покинуть свой пост по собственному желанию... Глава Анапы попросил губернатора края принять его отставку, — сообщили в администрации Краснодарского края.
Как
Ранее, как писал NEWS.ru, о своей отставке сообщил мэр Норильска Ринат Ахметчин. По словам чиновника, он обращался к властям Красноярского края с просьбой направить в заполярный город дополнительные силы медиков для борьбы с коронавирусом. В ответ на него переложили ответственность за ситуацию в Норильске, а вслед за этим последовала критика в соцсетях.
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