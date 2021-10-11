«Меня коробит»: Кузичев рассказал, что отталкивает в интервью Дудя

Юрий Дудь сделал жанр интервью востребованным миллионами. Его прямота и простота во время беседы подкупают. Об этом NEWS.ru заявил секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев. При этом он признался, что порой его «просто коробит, гримаса брезгливости появляется на лице», когда Дудь задаёт свои знаменитые вопросы. Кузичев добавил, что многие авторские подходы автора канала «вДудь» ему не близки. 11 октября ведущему, журналисту и автору документальных фильмов Юрию Дудю исполнилось 35 лет.

Самое главное у Юры, что он крайне успешный. Он сделал этот жанр (интервью. —NEWS.ru) востребованным миллионами. И это феномен в любом случае. Как ни относись, мне очень многие его авторские подходы не близки, если деликатно говорить, но это феномен безусловно, — заявил Кузичев.

По его словам, Дудь не стесняется задавать те вопросы, которые многие не стали бы задавать. Кузичев не стал называть такой приём большой творческой удачей и добавил, что сам бы так не стал делать, поскольку это не в его этической и эстетической парадигме.

Но выглядит очень интересно, и живо, и ново. И это же является отталкивающим. Порой меня просто коробит, гримаса брезгливости на лице появляется, когда Юра задаёт свои знаменитые вопросы. А так повторюсь, живой, непосредственный и главное очень популярный, — заявил секретарь Союза журналистов.

На YouTube-канал Дудя более девяти миллионов подписчиков. Самый популярный ролик — «Как устроена IT-столица мира» — набрал 40 млн просмотров. При этом многие последние интервью Дудя в Сети называют провальными. NEWS.ru разбирался, справедливы ли претензии к блогеру со стороны борцов за безопасный Интернет, которые считают программы журналиста вредными для молодёжи.