Общество

Меньше тысячи нарушений режима самоизоляции зафиксировали в Москве 9 мая

17:54, 10 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нарушения режима самоизоляции в День Победы в Москве не были массовыми. 9 мая было составлено менее тысячи протоколов, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Это самый низкий показатель за весь период, уточнил он.

Граждане достаточно дисциплинированно соблюдали режим ограничений и почти не нарушали его, — цитирует Данчикова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму в День Победы сотрудники правоохранительных органов не штрафовали нарушителей самоизоляции. Они ограничивались разъяснительными беседами.

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