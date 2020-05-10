Меньше тысячи нарушений режима самоизоляции зафиксировали в Москве 9 мая

Нарушения режима самоизоляции в День Победы в Москве не были массовыми. 9 мая было составлено менее тысячи протоколов, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Это самый низкий показатель за весь период, уточнил он.
Граждане достаточно дисциплинированно соблюдали режим ограничений и почти не нарушали его, —
цитируетДанчикова ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму в День Победы сотрудники правоохранительных органов не штрафовали нарушителей самоизоляции. Они ограничивались разъяснительными беседами.
Добавьте наши новости в избранные источники